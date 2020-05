Private Banking: Zweifacher Olympiateilnehmer Raphael Hartl verstärkt das Bankhaus Spängler

Raphael Hartl (44) verstärkt das Private Banking Team in der Wiener Niederlassung des Bankhauses Spängler. Mit Beginn des nächsten Jahres soll er hier auch gemeinsam mit Jakob Matuschka-Gablenz als Doppelspitze die Regionalleitung übernehmen. Das Bankhaus Spängler ist die älteste Privatbank in Österreich und mit acht Standorten und insgesamt rund 260 Mitarbeitern in Stadt und Land Salzburg, Linz, Wien, Graz und Kitzbühel vertreten. Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit stehen Privatvermögen und Familienunternehmen mit hoher Erwartung an Beratungsleistungen.Raphael Hartl ist promovierter Jurist und gilt als ausgewiesener Finanzexperte. Seine Karriere startete der gebürtige Oberösterreicher im Jahr 2005 als Quereinsteiger nach einer erfolgreichen Laufbahn als zweifacher Olympiateilnehmer im Rudern. Er war über 15 Jahre für die Schoellerbank tätig und leitete dort als Managing Director den Standort der Firmenzentrale im Wiener Palais Rothschild. Die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden im Private Banking kennt er somit sehr genau.Intensive Kundenbeziehung und größtmögliche Kontinuität“Langfristige Perspektive und eine intensive Beziehung zu den Kunden liegen mir besonders am Herzen. Und nirgends könnte man größtmögliche Kontinuität wohl besser umsetzen als in der ältesten Privatbank Österreichs“, freut sich Hartl auf seine neuen Aufgaben. Der Private Banker verfügt über einen MBA für General Management und ist als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger auf die Vermögensberatung von Privatkunden und Stiftungen spezialisiert.Als ehemaliger Leistungssportler geht Hartl mit einem ausgeprägten Erfolgswillen an Herausforderungen heran. Gemeinsam mit der ausgezeichneten Mannschaft am Wiener Standort des Bankhaus Spängler, zu der auch ein eigenes Finanzierungs- und ein Family Management Team gehören, will er die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre weiterführen und ausbauen. Raphael Hartl ist verheiratet und hat zwei Töchter, in seiner Freizeit läuft er gerne durch die Weingärten seiner jetzigen Heimat Baden.