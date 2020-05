Dirk Müller gegen den DAX

Liebe Leser, wir haben ganz gut auf die Ohren bekommen, weil wir Dirk Müller gelobt hatten für sein Krisenmanagement im Fonds als der Markt abstürzte. Daran halten wir fest. Das war gut. Extrem schlecht ist aber das dogmatische Festhalten an Absicherungen seit der 8.200 im DAX. Warum, das fragen wir uns? Um unbedingt einen DAX 7.000 oder 6.000 rauszupressen? Unnötig, so finden wir. Wir haben bei 8.500 voll reingehalten. Nicht, weil wir 7.000 ausschließen konnten. Sondern aufgrund unseres Sentiment-Ansatzes. Aufgrund der Volatilität. Aufgrund vor allem von Chance-Risiko auf Jahre. Wer bei 8.500 / 8.000 weiter nicht dabei war und abgesichert that, dem fehlen jetzt 35% auf den DAX seit Mitte März. 35%! Hier zu sehen. Nicht falsch verstehen – auch wir werden vorsichtiger in unserem Börsendienst und unserem Depot, das den DAX seit Start 2018 deutlich schlägt. Jetzt, oberhalb der 11.000. Das Chance-Risiko-Verhältnis für Sicherungen ist jetzt wieder besser. Aber allen, die auf den Crash hofften Part 2 muss man auch sagen – bis zur 7.000 sind es jetzt mehr als 4.000 Punkte. Ein verdammt weiter Weg für den man verdammt viel hoffen muss. Auf ein Crash-Wunder.