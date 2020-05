Im ersten Quartal reduziert sich der Umsatz bei Biofrontera um 5 Prozent auf 6,5 Millionen Euro. In den USA gibt es einen Rückgang um 19 Prozent, hier spielt Corona schon eine Rolle. In Deutschland meldet Biofrontera hingegen ein Plus von 22 Prozent, in Westeuropa sind es 45 Prozent. Die Forschungsaufwendungen legen um 21 Prozent auf 1,3 Millionen Euro zu. Bei den Vertriebskosten gibt es ein Plus von 57 Prozent auf 8,7 Millionen Euro. ...