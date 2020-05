PARIS/LONDON (dpa-AFX) - In einem feiertagsbedingt dünnerem Handel haben Europas Aktienmärkte am Montag klare Gewinne verzeichnet. Zunehmende Lockerungen der Corona-Beschränkungen in den europäischen Ländern sowie ermutigende Konjunktursignale aus Deutschland hätten die Kurse beflügelt, sagten Börsianer. Dämpfend wirkt jedoch die sich weiter drehende Eskalationsspirale in den Beziehungen zwischen den USA und China.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 1,49 Prozent höher bei 2949 Punkten. In Paris stieg der Cac 40 um 1,31 Prozent auf 4502,92 Punkte. Die Londoner Börse ist an diesem Montag wegen eines Feiertags ebenso geschlossen, wie die Aktienmärkte in den USA.