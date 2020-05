Angeblich steht Bayer vor einem Vergleich im Glyphosat-Prozess. Das meldet die Nachrichtenagentur „Bloomberg“. Die Einigung soll ein Volumen von 10 Milliarden Dollar haben. Bei Bayer lehnt man einen Kommentar dazu ab. Bestätigt ist somit noch nichts.Eine Einigung auf dieser Höhe entspricht den Erwartungen der Analysten der DZ Bank. In ihrem Modell hatten sie jedoch einen Abschlag von 20 Milliarden Euro einberechnet. So will man ...