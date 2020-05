Berenberg Märkte-Monitor: Silber tritt aus dem Schatten von Gold

Liebe Leserin, lieber Leser,

unsere zweiwöchentliche Publikation "Monitor" gibt Ihnen einen strukturierten Überblick über die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten.

In dieser Ausgabe beleuchten wir die Attraktivität von Silber. Aktueller MarktkommentarTrotz zunehmender Risiken halten sich die Aktienmärkte stabil. Das Coronavirus breitet sich immer noch aus und die globale Wirtschaft dürfte sich nur langsam erholen. Ein Brexit-Deal erscheint aktuell schwierig, das Risiko eines „Kalten Kriegs“ zwischen den USA und China nimmt zu und die US-Präsidentschaftswahlen im November bringen zusätzlichen Zündstoff. Die Anleger scheinen jedoch bereits noch weiter in die Zukunft zu blicken und treiben die Bewertungen auf Niveaus, die man seit der Technologiekrise nicht mehr gesehen hat. Die Positionierung ist dabei äußerst konzentriert. Wachstums-, Technologie- und Pharmawerte sowie defensive Investments sind gefragt. Die Absicherungen (Put-Call-Ratios) der Anleger sind jüngst zurückgegangen. Der Markt ist somit bei negativen Überraschungen nun etwas anfälliger für einen Rücksetzer. Die Geld- und Fiskalpolitik sowie die nach wie vor geringe Aktienquote vieler Anleger wirken jedoch entgegen. Wir positionieren uns daher nahe der neutralen Aktienquote. Kurzfristiger AusblickDurch die Verschiebung vieler Vorwahlen der Demokraten für den US-Präsidentschaftskandidat aufgrund des Coronavirus dürfte der 2. Juni ein zweiter „Super Tuesday“ werden – auch wenn Joe Biden der Sieg bei den Demokraten wohl nicht mehr zu nehmen ist. An diesem Tag planen die Demokraten in bis zu zwölf US-Staaten die Vorwahlen abzuhalten. Auf der anderen Seite des Atlantiks wird die EU-Kommission am 27. Mai ihren Vorschlag zum EU-Wiederaufbaufonds vorstellen und die EZB wird am 4. Juni bei der monatlichen Sitzung über weitere geldpolitische Maßnahmen beraten.In den USA stehen am Dienstag das Verbrauchervertrauen und am Donnerstag der Auftragseingang langlebiger Güter sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung an. Es folgen am Freitag der Chicago- und am 1. Juni der Markit- und der ISM-Einkaufsmanagerindex der Industrie. In der Eurozone werden am Donnerstag das Verbrauchervertrauen und am Freitag die Inflationsdaten veröffentlicht.