Fidelity Analyse | Auch in der Krise: Positiver Zusammenhang zwischen ESG-Ratings und Rendite

ESG-Ratings und die Wertentwicklung von Unternehmen sind also auch in einer Krise positiv korreliert. Aktien und Anleihen mit einem guten Fidelity-ESG-Rating (A und B) schnitten auch in dieser kurzen Phase besser als durchschnittlich (C) oder schlecht bewertete (D und E) Unternehmen ab, wobei ein bemerkenswerter linearer Zusammenhang besteht.

In den 36 Tagen zwischen dem 19. Februar und dem 26. März fiel der S&P 500 um 26,9 Prozent. In dieser Phase haben sich Aktien von Unternehmen mit einem A-Rating durchschnittlich um 3,8 Prozentpunkte besser und Aktien von Unternehmen mit einem E-Rating durchschnittlich um 7,4 Prozentpunkt schlechter als der S&P 500 entwickelt.

Grafik 1: Die Berücksichtigung von ESG bringt bei Aktien Outperformance