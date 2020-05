Detektiveinsatz zur Aufklärung von Arbeitszeitbetrug im coronabedingten HomeOffice?

Hamburg (ots) - Viele Arbeitnehmer*innen arbeiten weiterhin aus dem HomeOffice.Damit sinkt die arbeitgeberseitige Kontrolle über die Arbeitszeit.Wechselseitiges Vertrauen ist dann notwendig. Ob die so gewonnene Freiheit abervon "schwarzen Schafen" ausgenutzt wird, um anstelle der eigenen Arbeit vielmehrFreizeit zu genießen, interessiert viele Arbeitgeber. Der Einsatz einesDetektivs zur Überwachung der eigenen Arbeitnehmer*innen ist aber nur imAusnahmefall möglich. Dr. Michael Fuhlrott, Arbeitsrechtler und Professor an derHochschule Fresenius , erläutert die rechtlichen Vorgaben.In diversen Medien mehren sich jüngst Berichte über Fälle vonArbeitnehmer*innen, die trotz angeordneter Arbeit im HomeOffice kaum nocherreichbar sind bzw. sogar während ihrer Arbeitszeit Tätigkeiten bei anderenArbeitgebern nachgehen, um sich so ihren Verdienst "aufzubessern".

Arbeitszeitbetrug kann fristlose Kündigung rechtfertigenWer im HomeOffice seine Arbeitszeit eigenmächtig reduziert, weil es keinerbemerkt, begeht eine erhebliche Pflichtverletzung. Diese stellt regelmäßig einensogenannten wichtigen Grund gem. § 626 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) darund kann selbst im erstmaligen Fall eine außerordentlich fristlose Kündigungnach sich ziehen. Arbeitsrechtler sprechen dann von einem Arbeitszeitbetrug zuLasten des Arbeitgebers. "Sicherlich muss es sich dabei um mehr als ein paarMinuten handeln, die einmal versehentlich zu wenig gearbeitet werden", soFuhlrott. "Wer hier aber bewusst handelt, riskiert damit seinen Arbeitsplatz",warnt Fuhlrott und verweist auf entsprechende Urteile des Bundesarbeitsgerichts(z.B. BAG, Urt.v. 9. 6. 2011- 2 AZR 381/10).Arbeitgeber ist für Pflichtverletzung beweispflichtigDer Arbeitgeber muss allerdings in einem späteren Kündigungsschutzprozess denArbeitszeitbetrug darlegen und ihn im Zweifelsfall beweisen. "Hierfür wird esnicht genügen, dass der Arbeitnehmer schlecht erreichbar war oder etwa amVormittag beim Bäcker gesehen wurde", so Fuhlrott. "Der Arbeitnehmer wird imHomeOffice seine Pausen regelmäßig selbst einteilen können. Vorgaben desArbeitgebers wie z.B. feste Zeiten für eine Erreichbarkeit oder täglicheAbstimmungsmeetings per Telefon oder Video dürfen aber angeordnet werden", soder Arbeitsrechtler. "Wird der Arbeitnehmer aber während seiner Arbeitszeit beieinem zweistündigen Einkaufsbummel beobachtet oder geht er sogar einem Zweitjobbei einem Dritten nach, ist die Grenze definitiv überschritten", so Fuhlrottweiter.Detektiveinsatz nur bei konkretem VerdachtDer Einsatz eines Detektivs zur Gewinnung von Beweismitteln einer