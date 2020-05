Nachdem wir in unserer letzten Kommentierung vom 27.04. noch charttechnische Hoffnungsschimmer ausmachen konnten, steht aktuell zu konstatieren, dass sich seitdem nicht sonderlich viel getan hat.

Rückblick. Die damalige Kommentierung schlossen wir mit „[…] Mittlerweile hat sich die Aktie oberhalb der wichtigen 40,0 US-Dollar etablieren können. Zwischenzeitlich stand zudem die Marke von 45,0 US-Dollar im Fokus, konnte aber noch nicht übersprungen werden. Die aktuell zu beobachtende Seitwärtsbewegung könnte mit der Zahlenveröffentlichung auf den Prüfstand kommen. Über welche Seite der Aktienkurs die Range verlassen wird, bleibt abzuwarten. Ein Ausbruch über die 45er Marke bzw. ein Rutsch unter die 40er Marke könnte für frische Signale sorgen und neuen Schwung in die Angelegenheit bringen. Mögliche Kursziele liegen bei einem Ausbruch über die Oberseite bei 48,0 US-Dollar und 54,0 US-Dollar. Sollte es hingegen unter die 40,0 US-Dollar gehen, könnte das noch einmal den Bereich um 31,0 / 30,0 US-Dollar in Bedrängnis bringen.“.

In den letzten Handelstagen ließ die Aktie zunehmend Aufwärtsdynamik vermissen. Über die 45,0 US-Dollar ging es zwar noch, doch der Bereich von 48,0 US-Dollar entpuppt sich als bislang zuverlässiger Spielverderber. Neuer Schwung muss her, damit die Bewegung über die 48,0 US-Dollar hinausgehend in Richtung 54,0 US-Dollar ausgedehnt werden kann.

Nach frischen Impulsen sieht es jedoch derzeit nicht unbedingt aus. Die Aktie ist zwar aus ihrem Abwärtstrend gelaufen, gleichzeitig aber auch aus ihrem kurzfristigen Aufwärtstrend. Insofern kommt die aktuelle Seitwärtsbewegung in den Grenzen 42,0 US-Dollar auf der Unterseite bzw. 48,0 US-Dollar auf der Oberseite nicht überraschend. Die Marktakteure orientieren sich derzeit offenkundig.

Frische Impulse erwarten wir uns erst mit dem Verlassen der Range. Oberhalb von 48,0 US-Dollar könnte es rasch in Richtung 54,0 US-Dollar gehen. Sollte es hingegen unter die 42,0 US-Dollar gehen, stünden zunächst die 40,0 US-Dollar im Fokus. Unterhalb von 40,0 US-Dollar besteht die Gefahr einer Fortsetzung in Richtung 31/30 US-Dollar.