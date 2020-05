Neuer Deal: EMX Royalty-Partner Sienna Resources gibt Gas in Skandinavien!

EMX Royalty -Partner Sienna Resources treibt in Schweden die Exploration voran. Jetzt hat das kanadische Unternehmen von EMX in Finnland auch noch das Kuusamo-Projekt gekauft. Skandinavien ist eines der Fokusländer des Royaltyunternehmens.

EMX Royalty (2,40 CAD, 1,56 Euro; CA36873J1075) hat mit dem Konzern Sienna Resources einen starken Partner in Skandinavien gefunden. Dies bezeugt der neueste Deal. Sienna Resources bekommt demnach die Option, das Kuusamo Nickel-Kupfer-Projekt in Finnland von EMX zu erwerben. EMX erhält dafür eine dreiprozentige Lizenzgebühr, Vorauszahlungen und Bargeld (für Exploration und Anschaffungskosten). Sienna Resources hat im Gegenzug die Arbeitsverpflichung. Das Kuusamo-Batteriemetall-Projekt liegt nahe dem Kaukua-Projekt, das von Palladium One entwickelt wird. An diesem besitzt EMX eine zweiprozentige NSR-Gebühr. Somit erstreckt sich die Beziehung zwischen EMX und Sienna Resources jetzt nicht nur auf Schweden, sondern zusätzlich auch auf Finnland. Durch diese neue Vereinbarung wird EMX weitere Aktien von Sienna Resources erhalten. Zuvor hatte EMX in Schweden bereits das Slättberg-Projekt an Sienna Resources verkauft. Nun wird Sienna dort immer agiler. Damit könnte Slättberg zu einem Aushängeschild für das erfolgreiche Geschäftsmodell von EMX Royalty werden. Denn über Zahlungen und Beteiligungen an Bergbauunternehmen, die dafür Explorationsobjekte von EMX übernehmen, fließt den EMX-Anteilseignern Mehrwert zu. Ist das Projekt dann schlussendlich erfolgreich, profitiert EMX langfristig über die Lizenzeinnahmen (Royaltys).

Bohrungen in Slättberg eingeleitet, Ziele ausgewählt

Mitte Mai hat Sienna Resources den norwegischen Service-Konzern Arctic Drilling AS damit beauftragt, ein breit angelegtes Bohrprogramm auf dem Platin-Palladium-Projekt Slättberg in Schweden durchzuführen. In einem vorangegangenen Bohrprogramm hat Sienna bis zu 4,15 Gramm Platinmetalle je Tonne Gestein auf dem eigentlich als Nickel-Liegenschaft geltenden Gelände gefunden. Auf diesem Erfolg basierend soll nun das neue Bohrprogramm ausgeführt werden. Die Grundlagen durch das letzte Bohren sowie elektromagnetische Voruntersuchungen und historische Daten scheinen bereitet für ein erfolgreiches Bohrprogramm. Dies würde dann zum einen die EMX-Beteiligung an Sienna aufwerten. Immerhin bekam EMX beim Slättberg-Verkauf 3 Mio. Sienna-Aktien und könnte bei Explorationserfolgen weitere 3 Mio. erhalten. Auch die Zukunftsaussichten auf monetäre Zuflüsse steigen. Zum anderen würde ein Erfolg aber über die erhöhte Aufmerksamkeit des Marktes für Slättberg auch die Reputation von EMX Royalty als Partner bei anderen Projekten erhöhen. Dies ist für das Management rund um CEO David Cole besonders wichtig, da EMX in Skandinavien mehrere Projekte besitzt und veroptionieren bzw. verkaufen kann.