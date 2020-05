Seit heute notieren die Aktien von Exasol an der Frankfurter Börse. Die Erstnotiz findet am Morgen im Segment Scale statt. Zum Handelsstart gab es für das Papier ein deutliches Plus. Ausgegeben wurden die Aktien beim Börsengang zu 9,50 Euro. Der erste Kurs lag am Morgen bei 14,00 Euro.In der Folge war der Kurs recht schwankungsfreudig. Das bisherige Tagestief liegt auf Xetra bei 11,51 Euro, das Hoch steht bei 14,09 Euro. Am ...