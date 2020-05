Unsere letzte Kommentierung zu K+S überschrieben wir am 29.04. noch mit einer kleinen Portion Optimismus versehen mit „Aktie sendet Lebenszeichen“. Nach nunmehr knapp vier Wochen bleibt festzuhalten, dass sich die positiven Aspekte im weiteren Verlauf nicht durchsetzen konnten.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die Bodenbildung spielte sich in den letzten Wochen im Bereich von 6,0 bis 5,1 Euro ab. Einen temporären Rücksetzer auf 4,52 Euro konnte die Aktie vergleichsweise schnell kompensieren. Zuletzt verlagerte sich das Handelsgeschehen zunehmend in Richtung Oberseite. Aktuell ist ein Ausbruch über die 6,0 Euro zu beobachten. Das frische Kaufsignal würde weitere Relevanz erlangen, sollte sich die Bewegung über die 6,5 Euro und 6,85 Euro ausdehnen können. Insofern ist das Ganze bislang noch mit Vorsicht zu genießen. Einen wichtigen Achtungserfolg auf der Oberseite würde es aus unserer Sicht erst geben, sollte die Aktie über die 8,0 Euro setzen können. Doch soweit ist es noch nicht. Auf der Unterseite gilt es, weiterhin die 6,0 Euro sowie die 5,1 Euro im Auge zu behalten.[…].“

Der zum damaligen Zeitpunkt angelaufene Ausbruch über die Marke von 6,0 Euro und damit einhergehend der Ausbruch aus der Handelsspanne 6,0 Euro auf der Oberseite und 5,1 Euro auf der Unterseite gewann nicht an Höhe. Bereits im Bereich um 6,3 Euro drehte der Kurs wieder nach unten ab und trat erneut in die Handelsspanne ein.

Vor zwei Wochen legte das Unternehmen seinen Quartalszahlen vor, konnte damit aber im Endeffekt bei den Marktakteuren nicht sonderlich punkten, sodass es auch von dieser Seite keine nennenswerten Impulse gab.

Kurzum: Die Aktie ergeht sich bereits seit geraumer Zeit in einer zähen Seitwärtsbewegung. Die Veröffentlichung des Quartalsberichtes brachte nicht die erhofften positiven Impulse. Bis auf weiteres dürften die Grenzen 6,0 Euro bzw. 5,1 Euro das Handelsgeschehen bestimmen. Aktuell gibt es aus charttechnischer Sicht deutlich spannendere Werte...