Bereits am 5. Mai 2020 beschäftigte sich der BGH mit dem Fall , in dem es um den Skandal-Dieselmotor EA189 von Volkswagen ging. Es ist die erste Einzelklage im Abgasskandal , die am Bundesgerichtshof verhandelt wurde. Ein Verbraucher aus Rheinland-Pfalz forderte von Volkswagen die Erstattung des gesamten Kaufpreises in Höhe von rund 31.000 Euro für seinen gebrauchten VW Sharan . Der Grund: Der VW-Kunde kaufte den Wagen ohne Kenntnis über die unzulässige Abschalteinrichtung, die im Dieselmotor verbaut ist und die Abgasreinigung im Straßenverkehr hemmt. Er empfand das als Betrug und forderte Schadensersatz. Das Oberlandesgericht Koblenz sprach ihm gut 25.600 Euro zu – ein Teil des Kaufpreises nach Abzug einer Nutzungsentschädigung, da der Verbraucher den Wagen bereits gefahren hatte. Der VW-Fahrer zog weiter vor den BGH mit dem Ziel, den vollen Kaufpreis erstattet zu bekommen.

Heute, am 25. Mai 2020, fiel nun das Urteil in diesem Fall, das mit der Entscheidung des OLG Koblenz in weiten Teilen übereinstimmt. Der Volkswagenkonzern habe den Kunden nach § 826 BGB vorsätzlich sittenwidrig geschädigt. Da der Wolfsburger Autobauer die Abgasmanipulation systematisch, langwierig und weltweit vorgenommen hat, habe er sowohl das Kraftfahrt-Bundesamt, das für die Zulassung der Fahrzeuge in Deutschland zuständig ist, als auch die Kunden arglistig getäuscht. Daraus ergebe sich der Anspruch auf Schadensersatz, so der Vorsitzende Richter Stephan Seiters.

VW-Vergleichsangebot liegt weit unter von BGH geforderter Schadensersatzzahlung

Noch vor der Verhandlung vor dem BGH in Karlsruhe hatten sich der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) und Volkswagen auf einen Vergleich im Rahmen der Musterfeststellungklage geeinigt. Mehrere hunderttausend Dieselfahrer trugen sich in das Klageregister ein und prüften das Vergleichsangebot von VW. Dem Kläger vor dem BGH hatte der Volkswagenkonzern rund 3.000 Euro angeboten. Nach der Klage vor dem Bundesgerichthof stehen ihm nun gut 25.600 Euro plus Zinsen zu – weit mehr als die im Angebot unterbreitete Summe.

Das verbraucherfreundliche Urteil des Bundesgerichtshofs hat Signalwirkung und wird alle weiteren gerichtlichen Verhandlungen im Abgasskandal beeinflussen, da sich die Gerichte an den BGH-Entscheidungen orientieren. Verbraucher haben nun die Chance, ebenfalls ein positives Urteil gegen VW zu erzielen. In ganz Deutschland liegen aktuell etwa 60.000 Einzelklagen von Verbrauchern gegen Volkswagen bei den Gerichten.

Verbraucherfreundliches Urteil im Abgasskandal auch von EuGH erwartet

Am 30. April 2020 beschäftigte sich bereits der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit dem Abgasskandal. Generalanwältin Eleanor Sharpston erklärte in ihrem Schlussantrag eine Abschalteinrichtung zur Manipulation der Abgasreinigung in Dieselmotoren für illegal. Das Urteil der Richter in Luxemburg wird in einigen Wochen erwartet. In dem meisten Fällen folgt der EuGH den Einschätzungen seiner Generalanwälte. So kann auch hier mit einem verbraucherfreundlichen Urteil gerechnet werden.

Im Sommer 2020 wird sich der BGH mit drei weiteren Fällen im VW-Abgasskandal beschäftigen. Dann muss der Bundesgerichtshof erneut entscheiden, ob den Verbrauchern ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber dem Volkswagenkonzern zusteht. Auch auf diese Urteile werden VW-Halter und Verbraucherschützer mit Spannung blicken.

