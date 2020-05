Anmerkung der Redaktion: In unserem exklusiven Sonderreport lesen Sie alles über Wirecard. Holen Sie sich jetzt sofort unsere große Wirecard-Analyse. Hier kostenlos abrufen .

Der Aktienkurs von Wirecard zeigte sich am Montag von seiner besten Seite! Die Gewinne, die Wirecard dabei verbuchen konnte, waren enorm. Die Aktie legte um sagenhafte 3,11 Euro und 3,73 Prozent zu. Tendenz deutlich steigend!

Nachdem die Aktie am Freitag noch mit einem Kurs von 83,30 Euro geschlossen hatte, ging sie am Montag bereits mit 84,90 Euro auf den Markt. Allein das war schon ein sehr positives Signal für den Zahlungsdienstleister. Denn in der Corona-Krise hatte das Unternehmen mit einer schlechten Reputation und eingebrochenen Zahlen zu kämpfen. Mittlerweile steht sie sogar bei 86,36 Euro!

Nun geht es für Wirecard wieder steil bergauf und die 90 Euro sind wieder in Sicht! Die 77 Euro von vor 2 Wochen wurden abgeschüttelt und vergessen gemacht, nun geht der Blick nach oben und es kann wieder an alte Zeiten angeknüpft werden. Möglicherweise der perfekte Zeitpunkt, um sein Geld zu investieren und Gewinne einzusacken!

