WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag klar im Plus geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX stieg um 1,19 Prozent auf 2151,79 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte noch etwas stärker um 1,30 Prozent auf 1.101,61 Einheiten zu. Der Aktienmarkt knüpfte damit zum Wochenauftakt an seine Kursgewinne vom Freitag an.

Die europäischen Leitbörsen tendierten ebenfalls fester. Unterstützung lieferten besser als erwartet ausgefallene Daten zur Unternehmensstimmung in Deutschland. Diese hat sich nach ihrem historischen Tief im Vormonat wieder etwas aufgehellt. "Die ersten Lockerungen sorgen für einen Hoffnungsschimmer", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Volkswirte hatten nur mit einem geringeren Anstieg gerechnet.