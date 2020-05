Der Berliner FDP-Abgeordnete Marcel Luthe wirft der rot-rot-grünen Regierung der Stadt vor, die von Corona-Maßnahmen betroffenen Selbstständigen und Unternehmer über ihre Möglichkeiten zu täuschen, Entschädigungen zu erhalten. „Die Finanzverwaltung führt die Bürger bewusst in die Irre“, so Luthe. Die entsprechende Mitteilung im Internet, so der FDP-Politiker, suggeriere, dass beispielsweise Ladeninhaber und Gastronomen, die ihr Geschäft

Der Beitrag Corona-Schadensersatzanspruch in Berlin könnte bald verfallen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.