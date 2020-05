eBakery im Einsatz für starke E-Commerce Frauen

Noch immer ist es so, dass in der E-Commerce Welt, rein statistisch gesehen, Frauen doch etwas unterrepräsentiert sind. Anders zeigt sich das Bild jedoch bei der aktuellen Kundenlage der bekannten E-Commerce Agentur eBakery - hier sind gleich mehrere starke Frauen im Onlinehandel unterwegs, die mit dem Dienstleister durchstarten oder ihr bereits gut laufendes Business auf das nächste Level bringen wollen. Einige dieser Powerfrauen bzw. eBakery Kundinnen möchten ich hier einmal näher vorstellen.

Der in Stuttgart, Frankfurt am Main und Pulheim (bei Köln) ansässige Dienstleister eBakery ist vor allem bekannt für seine Fähigkeiten im Bereich E-Commerce Consulting. Weiterhin verfügt man dort auch über viel Know-how in den Onlineshopsystemen Shopware, Shopify, JTL-Shop, Gambio, Magento oder auch Wordpress WooCommerce und bietet auch über den Tellerrand hinaus ERP-Beratung, im Speziellen JTL-Wawi, Onlinemarketing oder auch SEO auf Amazon und eBay an. Somit ist man mit einem breit aufgestellten Team aus Spezialisten in der Lage, auf fast jede denkbare Kundenherausforderung im E-Commerce professionell zu reagieren. Inhaber Mohamed Ali Oukassi weist dabei eine über zehnjährige Erfahrung im E-Commerce sowie der konkreten Kundenberatung auf. So gerüstet können er und sein Team auch professionell auf die Anforderungen die folgende E-Commerce Kundinnen an den Dienstleister richten reagieren:

Hanadi Diab | Beauty & Make Up Artist

Begonnen hat die vor allem aus Instagram und YouTube bekannte Beauty-Unternehmerin, wie Hanadi Diab selbst sagt, mit einem Kleinmädchen-Traum vor einigen Jahren. Nach ihrer Ausbildung an der Brüggestrat Kosmetikschule im schönen Stuttgart, nutzte Sie ihre Zertifikate als Sprungbett in die Selbstständigkeit sowie dazu, mediale Aufmerksamkeit zu erlangen. Inzwischen ist aus ihrem einstigen Traum eine erfolgreiche Positionierung als Influencerin geworden, die mit weit mehr als einer halben Millionen Follower auf Instagram aufwarten kann, rund 134.000 Fans auf Facebook hat und auch auf YouTube auf über 109.000 Abonnenten kommt. Weiterhin gab es von Ihr auch Fernsehberichte auf VOX sowie RTL.

Somit ist Hanadi Diab in den letzten Jahren zu enormer Reichweite gekommen, was die Unternehmerin als ideale Ausgangsposition für ihren Onlineshop zu nutzen weiß. Hier werden unter anderem Produkte wie Lippenstifte, Fake Eyelashes, Lidschatten- und Highlighterpaletten oder auch verschiedene Beauty-Bundles des Sortiments verkauft. Mit diesem Shop ergänzt die Influencerin clever ihren medialen Auftritt und positioniert sich somit als unabhängige Unternehmerin sowie Expertin für den Bereich Beauty.