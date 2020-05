USA: - FEIERTAG - An den US-Aktienmärkten fand am Montag wegen eines Feiertags kein Handel statt.

ASIEN: - HÖHER - In Fernost geht es am Dienstag weiter bergauf. Sowohl in Japan, als auch in Festlandchina und in Hongkong verzeichnen die Börsen deutliche Gewinne.

^

DAX 11391,28 2,87%

XDAX 11397,51 2,38%

EuroSTOXX 50 2971,35 2,27%

Stoxx50 2877,03 1,4%



DJIA 24465,16 -0,04%

S&P 500 2955,45 0,24%

NASDAQ 100 9413,99 0,38%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 172,93 -0,14%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0919 0,21%

USD/Yen 107,85 0,13%

Euro/Yen 117,76 0,32%

°



ROHÖL:



^

Brent 36,25 +0,72 USD

WTI 34,39 +1,14 USD

°

/fba