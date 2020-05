Wertpapiere des größten deutschen Sportartikelherstellers Adidas hinken dem Gesamtmarkt klar hinterher, das global operierende Unternehmen wurde auch sehr viel härter getroffen und musste sogar auf staatliche Notfallkredite zurückgreifen. Das hat sich bislang auch eindeutig im Anlegerverhalten gezeigt, die Aktie scheiterte mit einem nachhaltigen Ausbruch über den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) und die Marke von 229,00 Euro Anfang April. Nach Beendigung der anschließenden Konsolidierung konnte der EMA 50 aber überwunden werden, zeitgleich wurde offensichtlich eine zweite große Kaufwelle gestartet und birgt über die Aprilhochs noch weiteres Aufwärtspotenzial. Auch der Horizontalwiderstand um 220,00 Euro scheint nun der Vergangenheit anzugehören.

Adidas mit Nachholbedarf

Die Wiedereröffnung zahlreicher Filialen rund um den Erdball und insbesondere in Asien verleiht Adidas wieder Auftrieb. Auch hierzulande kann das Unternehmen wieder Umsätze generieren, das scheint auch Anleger zu erfreuen. Solange sich Adidas auf Wochenschlusskursbasis oberhalb des EMA 50 halten kann, sind weitere Zugewinne an die Aprilhochs bei 229,00 Euro wahrscheinlich. Darüber dürften dann schließlich die zahlreichen Kurslücken aus Anfang April in Angriff genommen werden, eine maximale Ausdehnung der Erholungsbewegung wird auf 253,20 Euro beziffert. Ein kurzzeitig bärisches Szenario würde sich dagegen einstellen, wenn die Freitagstiefs bei 211,60 Euro unterschritten werden. In diesem Fall müsste mit Abgaben in den Bereich von 200,00 Euro gerechnet werden. Größere Verluste dürften dagegen unterhalb der Maitiefs von 189,40 Euro auftreten.