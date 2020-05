Das Licht am Ende des Tunnels der Lockdown-Maßnahmen wird immer heller. Wirtschaft und Gesellschaft nähern sich dem Ende der Einschränkungen. Die Geräusche wieder anlaufender Maschinen in den stillgelegten Werken des Landes sind Musik in den Ohren der Anleger.

Schließt der Deutsche Aktienindex heute über 11.487 Punkten, könnte dies ein Signal für einen Folgeanstieg in den kommenden Wochen bis in die Region um 12.300 Zähler sein. Scheitert der DAX daran, dürfte die Schaukelbörse der vergangenen Wochen in die Verlängerung gehen.

Für gute Stimmung an der Frankfurter Börse sorgen auch die herannahende Einigung im Glyphosat-Streit bei Bayer und die Rettung der Lufthansa, ohne dass diese wie von der Europäischen Kommission gefordert Landerechte in Frankfurt und München verliert. Es bleibt jetzt nur zu hoffen, dass US-Präsident Trump in der guten Stimmung nicht mit neuen Drohungen in Richtung China dazwischenfunkt.

Der DAX hat jetzt aus technischer Sicht eine wichtige Zielzone aus der Bodenbildung im März erreicht. Hier könnte es auch zunächst zu Gewinnmitnahmen kommen, zumal das saisonale Verlaufsmuster lediglich temporäre neue Hochs zulässt. Die Regel "Sell in May and go away" ist aber nicht in Stein gemeißelt und kann durch andere zyklische Muster ausgehebelt werden. Dazu zählt auch die wachsende Hoffnung auf eine allgemeine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie sie gestern durch einen besser als erwarteten Ifo-Geschäftsklimaindex bestätigt wurden.

