Die neuen Partner hatten vereinbart, die Verwendung von PureGRAPH in antistatischen Beschichtungen für so genannte PPE-Produkte (Personal Protection Equipment) zu testen. Jetzt wurden bereits erste Materialentwicklungsarbeiten abgeschlossen, sodass planarTECH beginnen wird, das PureGRAPH10-Produkt in großem Umfang in die Herstellung seiner Atemschutzmasken zu integrieren! Hinzu kommt, dass beide Unternehmen davon ausgehen, dass in den kommenden Monaten weitere PPE-Produkte hinzukommen könnten.

Das ging schnell! Erst Anfang Mai hatte die Graphengesellschaft First Graphene (ASX FGR / WKN A2ABY7) bekanntgegeben, dass planarTECH (Holdings) Ltd. den Einsatz der PureGRAPH-Produkte von First Graphene in seinen Produkten zum persönlichen Schutz – Atemschutzmasken u.ä. – testet. Jetzt meldet das Unternehmen eine verbindliche Liefervereinbarung mit planarTECH, die eine Laufzeit von zwei Jahren hat!

Laut dem Lieferabkommen wird planarTech Graphenprodukte von First Graphene beziehen, wobei davon ausgegangen wird, dass planarTech im ersten Vertragsjahr ca. eine Tonne PureGRAPH10 benötigen wird. Sollte diese Menge tatsächlich erreicht werden, wird First Graphene seine Produkte in Thailand exklusiv an den neuen Partner liefern – für andere Regionen gibt es allerdings keine Exklusivitätsvereinbarung. First Graphene gewährt planarTech zudem die Option, die zunächst auf 24 Monate ausgelegte Vereinbarung um weitere 48 Monate zu verlängern.

First Graphene kann derzeit die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Deals für das Unternehmen noch nicht beziffern, doch zeigt sich Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene, sehr erfreut, PureGraph für dieses erste PPE-Produkt von planarTECH liefern zu können. Er weist zudem daraufhin, dass zusätzliche Chancen in der Entwicklung weiterer planarTECH-Produkte bestehen.

Doch auch der Deal in seiner jetzigen Form ist unserer Ansicht nach bereits ein wichtiger Schritt voran für First Graphene. Zumal, wie Ray Gibbs, Chairman von planarTECH erklärt, eine hohe, qualifizierte Nachfrage nach der Graphenmaske seines Unternehmens bestehe. Derzeit habe man rund 35 Anfragen, die zu signifikanten Aufträgen werden könnten, die schnell bearbeitet werden müssten. Eben, um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden, sei es wichtig, sich eine robuste Graphenlieferkette aufzubauen. Und First Graphe sei in dieser Hinsicht der richtige Partner, da das Unternehmen in der Lage sei, fortlaufend und schnell ein qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern.

Wir hoffen, dass First Graphene jetzt auch aus anderen Testpartnerschaften https://goldinvest.de/unternehmensprofile/first-graphene-ltd Aufträge für seine PureGRAPH-Produkte gewinnen kann. Die heutige Meldung kam Down Under jedenfalls schon mal gut an. Die First Graphene-Aktie schloss fast 8% höher bei 0,14 AUD.

