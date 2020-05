Noch gerade rechtzeitig vor der Annahme von 9 Mrd. € Staatshilfe gegen eine 20%ige Bundbeteiligung durch die Lufthansa https://www.youtube.com/watch?v=dMp5ivCAuGw&t=4s wurde folgender Trick publik: die Airline sollte für 5 Mrd. € die bestellten Airbusse abnehmen und damit die Krise des europäischen Flugzeugbauers abmildern. Der Hersteller wäre dann zwar saniert, die Bazooka-Jungs Scholz & Altmeier könnten vor den Kollegen der Airbus-Länder blendend dastehen, die Deutschen wären aber einmal wieder die dummen. Ginge die Staatshilfe durch den Flugzeugkauf schnell aus, müsste diese – und damit die Staatsbeteiligung auf die Sperrminorität von 25% (Mitspracherecht!) - ausgestockt werden. Der Plan ging schief. Der Lufthansa-Airbus-Krimi muss in die Verlängerung.

Warum der Staat nicht einfach dem Flieger Kreditgarantien gibt wie im Corona-Rettungspaket vorgesehen, sondern nach einer Beteiligung zu greifen versucht wurde berichtet. Die Lufthansa braucht kein frisches Eigenkapital (aktuelle Höhe über 10 Mrd. €), sondern Liquiditätshilfen wegen Geschäftsstillstand und drohender Verluste in 2020/2021 von geschätzt je 3 Mrd. €. Mit der Staatsbeteiligung könnte die GroKo aber ihre politische Klientel bedienen (AR-Posten, „Hilfspropaganda“, Ökoauflagen für die Grünen). Darauf pocht sie.

Airbus in der Corona-Krise: Verlust, Kurzarbeit, Stellenabbau, keine Staatshilfe gefordert

Klar, dass auch Airbus durch den Corona-Krisenmodus leiden muss, wenngleich (noch?) nicht so stark wie die Airlines direkt. Der Aktienkurs brach innerhalb von Wochen von 130€ auf 54€ ein, für 2019 wurden ein Verlust von 1,4 Mrd. € (Vorjahr Gewinn 3 Mrd. €) und kompletter Dividendenausfall gemeldet. https://www.finanzen.net/aktien/airbus-aktie. Die laufende Produktion 2020 wird um ein Drittel gekürzt, weiter Stornierungen drohen. Das Aus für A380 wegen Rückzug der Emirate naht. Kurzarbeit wird in Anspruch genommen, 10.000 Jobs sind in Gefahr. Es wird jedoch keine Staatshilfe gefordert. https://www.airliners.de/bundesregierung-lufthansa-schicksal-airbus-or .... Unklar bleibt, ob die Lufthansa für die 148 Order ein Rücktrittsrecht besitzt und wie weit der Flugzeugbau bereits fortgeschritten ist. Swissair ließ ihre Auslieferungen allerdings schon verschoben.