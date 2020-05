Schweizer Electronic hat die Produktion am neu aufgebauten Standort im chinesischen Jiangsu, rund 200 km östlich von Shanghai, aufgenommen. Das Werk fertigt Leiterplatten, die Investitionen beziffert die Gesellschaft auf bisher rund 100 Millionen Euro. „Das Werk wird in der Endausbaustufe eine Kapazität von über 7.000 QM pro Tag haben, was etwa der fünffachen Größe des deutschen Standorts entspricht”, so Schweizer Electronic ...