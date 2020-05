Die jetzt bekanntgegebene Entscheidung wurde vier Monate gefällt, nachdem das Land eine Übereinkunft mit Barrick erzielte. Diese beendete den Steuerstreit und gewährte Tansania eine Beteiligung an den drei Goldminen , die der Konzern – mittlerweile über ein neu gegründetes Joint Venture namens Twiga Minerals – in dem afrikanischen Land betreibt.

Die Verschiffung der rund 1.600 Container, die Gold- und Kupferkonzentrat der Minen Bulyanhulu und Buzwagi enthalten, wurde im April aufgenommen, so Barrick. Die ersten 100 Mio. Dollar aus dem Verkauf des Konzentrats mussten an die Regierung Tansanias gezahlt werden – als Teil der 300 Mio. Dollar schweren Einigung. Die restlichen 200 Mio. Dollar werde man in fünf jährlichen Zahlungen von jeweils 40 Mio. Dollar begleichen, hieß es aus dem Konzern.

Die Wartezeit spielte Barrick dabei sogar in die Hände, da der Goldpreis seit Ende Januar, vor allem auf Grund der Sorgen um die Weltwirtschaft wegen der Corona-Pandemie, deutlich gestiegen ist.

Barrick, mittlerweile nur noch der zweitgrößte Goldproduzent der Welt, hält unterdessen an seinen Plänen fest, bis Ende 2020 Assets im Wert von 1,5 Mrd. Dollar abzustoßen. Gleichzeitig ist man aber auf der Suche nach neuen, rentableren Goldminen und will auch in Kupfer-Assets investieren.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Besuchen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.