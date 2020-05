Encavis baut das Engagement im Bereich der Solarenergie weiter aus. Man unterzeichnet den Angaben vom Dienstag zufolge „eine Entwicklungspartnerschaft mit der GreenGo Energy Group a/s über ein 500 MW+ großes Portfolio an subventionsfreien Solarprojekten in Dänemark”. Finanzielle Einzelheiten hierzu nennt das Unternehmen nicht.„Wir kennen Dänemark bereits sehr gut aufgrund unseres wachsenden Windportfolios, und eine ...