In den letzten Monaten ging es im Kaffeepreis hochgradig volatil zu. Dynamische Aufwärtswellen und nicht minder dynamische Rücksetzer wechselten sich in schöner Regelmäßigkeit ab. Immer, wenn es den Anschein hatte, dass sich nun eine Richtung längerfristig durchsetzen könne, drehte der Markt.

Durch das dynamische Auf und Ab kristallisierte sich eine überaus spannende Chartkonstellation heraus, die durchaus als Vorbote eines erneuten (möglicherweise wieder dynamischen) Bewegungsimpulses interpretiert werden kann.

Die Preisentwicklung der letzten Wochen lässt sich in das Korsett einer Dreiecksformation (grau) pressen, in deren Spitze der Kurs mittlerweile gelaufen ist. Insofern sollte ein dynamischer Ausbruch über die Ober- oder aber über die Unterseite nicht überraschen. In der aktuellen Situation könnte es für die „Bullen“ allerdings von Vorteil sein, dass der mittelfristige Aufwärtstrend (grün) von unten „drückt“.

Im Bereich von 1,12 US-Dollar bis 0,97 US-Dollar treffen zudem eine Vielzahl von Horizontalwiderständen bzw. –unterstützungen, Trendlinien sowie die 38-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie zusammen und kreieren hierbei einen angemessenen Rahmen für die zu erwartende charttechnische Entscheidung.

Aus charttechnischer Sicht lässt sich das Ganze wie folgt zusammenfassen: Kaffee könnte eine dynamische Bewegung ins Haus stehen. Die aktuelle Konstellation birgt Chancen auf der Oberseite, aber eben auch Risiken auf der Unterseite. Zudem ist das Risiko von Fehlsignalen nicht zu unterschätzen. Etwaige Ausbruchsbewegungen erlangen aus unserer Sicht Relevanz, sollten sie über die 1,10 US-Dollar führen oder aber unter 0,97 US-Dollar. Das fundamentale Umfeld gestaltet sich weiterhin schwierig. Noch dominiert ein Angebotsüberhang am Kaffeemarkt das Geschehen.