NEW YORK (dpa-AFX) - Anzeichen für eine langsame Erholung der Weltwirtschaft und die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen die vom Corona-Virus ausgelöste Erkrankung Covid-19 dürften die Wall Street am Dienstag antreiben. Als Antrieb hinzu kommt die Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungen zur Ankurbelung der Konjunktur. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 2,2 Prozent höher bei 25 002 Punkten.

Damit dürfte der US-Leitindex nach dem verlängerten Wochenende auch die Gewinne nachvollziehen, die am Montag bereits am europäischen Aktienmarkt erzielt worden waren. Zu Wochenbeginn hatte in den USA wegen des Feiertages "Memorial Day" kein Handel stattgefunden.