Healthcare: Es geht um mehr als neue Renditequellen

Ein Beitrag von Dr. Cyrill Zimmermann, Head Healthcare Funds & Mandates, Bellevue Asset Management

Im Kampf gegen die globale Corona-Pandemie gibt es seit Anfang Mai die ersten Erfolgsmeldungen. Die US-Behörde FDA hat dem von Gilead Sciences entwickelten Wirkstoff Remdesivir eine erste Zulassung für die Anwendung in Notfällen erteilt. Patienten, die so schwer erkrankt waren, dass sie beatmet werden mussten, so zeigte eine klinische Studie auf, erholen sich schneller, wenn sie fünf bis zehn Tage lang eine tägliche Injektion mit Remdesivir erhalten. Bei diesem Medikament handelt es sich um eine Akutbehandlung, die den Replikationsprozess der Viren unterbindet und den Krankheitsverlauf mildert. Sollten die für Mai erwarteten Resultate aus weiteren in den USA durchgeführten klinischen Studien dieses Ergebnis bestätigen, wird Remdesivir noch in den Sommermonaten als erste Covid-19-Therapie weltweit auf den Markt kommen. Gilead möchte so vielen Menschen wie möglich Zugang zum Produkt verschaffen. Um eine schnellstmögliche globale Versorgung zu gewährleisten, arbeitet das Management daran, ein Konsortium von Produktionspartnern aufzubauen.

Zugleich läuft die Entwicklung und Produktion von Diagnostik-Schnelltests auf Hochtouren. Ein wichtiger Schritt ist hier die Zulassung, die Roche kürzlich für sein Testsystem erhalten hat. Der cobas SARS-CoV-2-Test kann in wenigen Stunden grosse Blutprobenmengen mit einer Spezifität von 99.8 % darauf untersuchen, ob Personen Antikörper gegen das Coronavirus gebildet haben. Damit lässt sich genau bestimmen, wie gross der Bevölkerungsanteil ist, der bereits eine Covid-19-Infektion durchlaufen hat. Roche ist in der Lage, monatlich Testkits im zweistelligen Millionenbereich auszuliefern. Zugleich spielen flächendeckend verfügbare Diagnostika eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, lokale Infektionsherde zu identifizieren und damit künftige Pandemiewellen frühzeitig einzudämmen.