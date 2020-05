Die Wiedereröffnung der Wirtschaft lockt Aktienkäufer aufs Börsenparkett. Die große Bewährungsprobe steht für den Fall an, sollte es zu einer zweiten Infektionswelle kommen. Dass diese wie von einigen medizinischen Experten auf jeden Fall kommt, stellen derzeit viele Anleger mit jeder Menge Optimismus allerdings in Frage. Der Deutsche Aktienindex hat heute die nächste psychologische Schallmauer von 11.500 Punkten durchbrochen und notiert damit kurz vor Handelsschluss weitere 140 Punkte im Plus.

Nachdem Käufer lange Zeit vor allem die Gewinner der Krise gekauft haben, wird jetzt vermehrt die zweite Reihe ins Visier genommen: Airlines, Hotels, Reiseveranstalter. Sie legen kräftig zu, weil die Aussicht auf ein Ende des Lockdowns die Geschäfte auch hier wieder anlaufen lassen könnte. Es ist eine Rotation in die Aktien zu beobachten, die als Krisenverlierer gelten. Man hofft, dass es diese Unternehmen vielleicht nicht ganz so schwer treffen wird wie ursprünglich vermutet. Das ist ein Zeichen für die Normalisierung der Marktverhältnisse und eine Gesundung des Marktes.



Die Menschen waren monatelang von ihrem normalen Leben getrennt. Viele von ihnen dürften dieses nun so schnell wie möglich wieder aufnehmen wollen. Das kann auch zu einer kräftigen Sonderkonjunktur führen, gerade jetzt wo die Sommermonate anstehen.



Der DAX hat aus technischer Sicht eine wichtige Zielzone aus der Bodenbildung im März erreicht. Schließt der Deutsche Aktienindex heute über 11.487 Punkten, könnte dies ein Signal für einen Folgeanstieg in den kommenden Wochen bis in die Region um 12.300 Zähler sein. Scheitert der DAX daran, dürfte die Schaukelbörse der vergangenen Wochen in die Verlängerung gehen.