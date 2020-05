Nach den Marktunbilden, die das Handelsgeschehen im März und April dominierten, und die Aktie des kanadischen Rohstoffkonzerns Lundin Mining in Richtung 4,0 CAD zwangen, setzte der Wert zu einer ansprechenden Erholung an.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 25.04. hat sich einiges getan. Damals hieß es unter anderem „[…] Die Erholung läuft und lässt noch keine erkennbaren Ermüdungstendenzen erkennen. Vor diesem Hintergrund ist es eminent wichtig, das idealerweise die 6,5 CAD etwaigen Rücksetzern standhalten kann. In jedem Fall gilt es, einen Rutsch unter die Zone 6,0 / 5,7 CAD zu verhindern. Sollte es darunter gehen, muss die Lage komplett neu bewertet werden. Die potentiellen Kursziele auf der Oberseite lassen sich bei 7,0 CAD, 7,5 CAD sowie 8,0 CAD lokalisieren. Ob diese kurzfristig erreicht werden können, dürfte maßgeblich von der anstehenden Veröffentlichung der Quartalsergebnisse abhängen.“

Ende April – genauer gesagt am 29.04. – war es dann soweit. Das Unternehmen präsentierte seine Q1-Daten. Um es kurz zu machen: Die Qualität der Zahlen reichte nicht aus, um der Aktie weiteren Schwung zu verleihen und sie nachhaltig in Richtung 8,0 CAD zu hieven. Lundin Mining blieb mit Umsatz und Ergebnis hinter den Erwartungen zurück. Für das 1. Quartal 2020 vermeldete der Rohstoffkonzern einen Umsatz in Höhe von 378 Mio. US-Dollar; nach 416,4 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2019. Lundin Mining wies einen Verlust in Höhe von -111,5 Mio. US-Dollar aus, nach einem Gewinn in Höhe von 51,5 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Es wurde ein bereinigter Verlust in Höhe von -40,6 Mio. US-Dollar für den aktuellen Berichtszeitraum vermeldet. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 90,3 Mio. US-Dollar.

Nach der Zahlenveröffentlichung setzte eine Phase der Orientierung ein, die offenkundig noch immer andauert. Der Kurs hat sich zuletzt im Bereich von 6,5 CAD und damit im Bereich der 200-Tage-Linie eingependelt. Vorstöße auf der Oberseite wurden zuletzt immer schwächer, sodass sich die Blicke zwangsläufig auf die Unterseite richten. Hier gilt es vor allem, die 5,7 CAD im Auge zu behalten. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite limitieren mit den Bereichen um 7,0 CAD, 7,5 CAD sowie 8,0 CAD altbekannte Zonen.