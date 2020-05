Ölpreise legen erneut etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag ihren Erholungskurs fortgesetzt. Händler begründeten die steigenden Preise mit der allgemein guten Stimmung an den Finanzmärkten. Konjunkturabhängige Anlageformen wie Rohstoffe profitierten davon. Zudem besteht die Hoffnung auf eine anziehende Ölnachfrage infolge von Lockerungen der Corona-Beschränkungen.

Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 35,66 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 56 Cent auf 33,81 Dollar.