WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit kräftigen Kursgewinnen geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX zog um 2,88 Prozent auf 2214,86 Punkte an. Damit übertraf er die beiden starken Vortage noch einmal etwas. Der breiter gefasste ATX Prime stieg am Dienstag um 2,76 Prozent auf 1131,98 Zähler.

Das europäische Börsenumfeld tendierte ebenfalls klar fester, allerdings fielen die Kursgewinne an den Leitbörsen etwas moderater aus als in Wien. Die Marktteilnehmer würden sich ganz auf die Fortschritte im Kampf gegen das Coronavirus konzentrieren, kommentierte der Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader: "Immer mehr Länder befinden sich auf dem Weg zurück in die Normalität und die Aussichten auf einen baldigen Impfstoff haben sich verbessert".