COURBEVOIE (dpa-AFX) - Saint-Gobain will sein Aktienpaket von 10,75 Prozent am Chemiekonzern Sika vollständig verkaufen. Angeboten werden die 15,2 Millionen Aktien über ein sogenanntes beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren, wie der französische Industriegigant am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte.

Der Preis solle bei 168 bis 170 Franken pro Aktie liegen, wie aus Bankenkreisen zu vernehmen ist. Bei 169 Franken pro Aktie würde Saint-Gobain 2,57 Milliarden Franken (2,42 Milliarden Euro) einnehmen.