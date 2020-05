Commerzbank will 3 Milliarden Euro zusätzliches Kernkapital einsammeln

Im Zuge eines Emissionsprogramms will die Commerzbank bis zu 3 Milliarden Euro an Kernkapital am Kapitalmarkt aufnehmen. Im Zuge des heute beschlossenen Emissionsprogramms kann der MDAX-notierte Finanzdienstleister sukzessive nachrangige Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 3 Milliarden Euro begeben. Zu einem späteren Zeitpunkt solle beschlossen werden, wann die erste Tranche des Programms platziert werden soll. ...