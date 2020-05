Man muss lange nachdenken, wann ein Börsengang in Frankfurt zuletzt so erfolgreich war. Auch am zweiten Tag ihres Börsendaseins steigt die Aktie von Exasol kräftig an. Ausgegeben wurden die Papiere beim Börsengang zu 9,50 Euro. Gestern startete die Aktie mit 14,00 Euro ins Börsenleben. Beendet wurde der Handel dann bei 12,74 Euro. Das war noch immer ein klarer Zeichnungsgewinn für Erstinvestoren.Heute setzt sich die kleine ...