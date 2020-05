US-Anleihen geben nach - Gute Stimmung an den Aktienbörsen belastet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten Handel unter der guten Stimmung an den Aktienmärkten gelitten. An den Börsen trieben Anzeichen für eine langsame Erholung der Weltwirtschaft und die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen die vom Corona-Virus ausgelöste Erkrankung Covid-19 die Kurse teils deutlich an. Als Anschub für die Börsen hinzu kam die Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungen zur Ankurbelung der Konjunktur. Im Gegenzug waren die als sicher geltenden US-Staatspapiere kaum gefragt.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkt auf 99/28 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,186 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 0,353 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 12/32 Punkte auf 99 9/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 0,698 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sackten um 1 20/32 Punkte auf 95 12/32 Punkte ab. Ihre Rendite betrug 1,439 Prozent./bek/he