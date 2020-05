In der genau einen Monat zurückliegenden charttechnischen Besprechung vom 27. April 2020: „AUD/USD: Kaufwelle setzt sich fort“ wurde nach Ausbruch aus dem diesjährigen Abwärtstrend auf ein Kaufsignal bei AUD/USD hingewiesen, dieses wurde schließlich in der ersten Hälfte dieser Woche regelkonform umgesetzt und der Long-Trade somit beendet. Zeitgleich ist AUD/USD an die Handelsspanne aus 2019 gestoßen, die aufgrund ihrer zeitlichen Ausdehnung einen mittelfristigen Widerstand darstellt und von sofort an Gewinnmitnahmen nach sich ziehen könnte. Eine Wiederbelebung der US-Wirtschaft dürfte dem US-Dollar zugutekommen, am Beispiel von Australien und dessen früherer Öffnung lässt sich das bei dem besprochenen Paar eindeutig belegen. Natürlich entspringen hieraus auch wieder neue Handelsansätze.

US-Dollar gewinnt an Fahrt

Ein Intermarketvergleich zu anderen Cross-over-Paaren zeigt eine Wiederbelebung des US-Dollars. Im Falle von AUD/USD und der Tatsache einer massiven Hürde bei 0,6671 US-Dollar könnte das Paar nun zur Unterseite korrigieren. Als erste Anlaufstellen lassen sich die Niveaus um 0,6601 und 0,6506 US-Dollar ableiten. Wer sich ebenfalls kurzzeitig auf die Seite der Bären schlagen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Mini Future Short Zertifikat WKN VE57KY zurückgreifen. Häufig kommt es an derartigen Stellen zu sehr volatilen Kursschwankungen, ein temporärer Anstieg an 0,6715 US-Dollar könnte einsetzen, bevor das Paar tatsächlich und konstant zur Unterseite abdreht. Für ein neuerliches Kaufsignal müsste allerdings erst die Marke bei 0,6749 US-Dollar überwunden werden. Dann ließen sich sogar Kursgewinne bis an 0,6844 US-Dollar beim Währungspaar AUD/USD ableiten.