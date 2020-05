Swiss Life Asset Managers : Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Solider Halbjahresabschluss mit hoher Vermietungsquote

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Solider Halbjahresabschluss mit hoher Vermietungsquote

Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties investiert in Wohnliegenschaften in Schweizer Städten und deren Agglomerationen sowie in Geschäftsliegenschaften an zentralen Lagen. Bei Halbjahresabschluss per Ende März 2020 verfügte der Fonds über 88 Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF 1'270 Millionen.

Dank der Ausrichtung auf gute Lagen in Kombination mit einem aktiven Vermietungsmanagement konnte die bereits tiefe Mietausfallrate weiter auf 3.0% gesenkt werden (März 2019: 3.7%). Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug per Ende März 2020 CHF 107.53 (März 2019: CHF 106.88). Seit seiner Lancierung im November 2015 verzeichnete der Fonds auf Basis des Börsenkurses eine ausgezeichnete annualisierte Performance von rund 9.0%, was einem Plus von rund 3.4% gegenüber dem Referenzindex (SXI Real Estate Funds Broad: 5.6%) entspricht.



Im April 2020 konnten die Wohnhäuser 1 und 2 der «Stahlgiesserei» in Schaffhausen, welche vom Swiss Life REF (CH) Swiss Properties gehalten werden, planmässig fertiggestellt werden. Die 82 Wohnungen sind schon vor Bezug fast vollständig vermietet (Vermietungsquote: 94%).

Hochwertige Immobilien weiterhin attraktiv



Das Abbremsen der Realwirtschaft aufgrund von Covid-19 hinterlässt auch Spuren auf dem hiesigen Immobilienmarkt. Core-Liegenschaften an guten Lagen mit stabilen Cashflows sind den aktuellen Entwicklungen jedoch weniger stark ausgesetzt. Gerade qualitativ hochstehende Wohn- und Geschäftsobjekte werden auf lange Sicht weiterhin gesucht sein.