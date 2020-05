DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG GEHT WEITER - Der Erholungsrally im Dax scheint auch am Mittwoch nicht die Luft auszugehen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start weitere 0,7 Prozent höher auf 11 590 Punkte. Seit dem Tief eines kleineren Rückschlags am Freitag rannte der Dax inzwischen bereits um fast 6 Prozent nach oben. Er schloss damit im Chart eine große Kurslücke, die er im Corona-Crash Anfang März aufgerissen hatte.

USA: - KRÄFTIGES PLUS - Weltweit gelockerte Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben am Dienstag auch die Kurse an der Wall Street kräftig angeschoben. Der Dow Jones Industrial überwand erstmals seit dem 10. März wieder die Marke von 25 000 Punkten, konnte sich zur Schlussglocke aber nicht darüber behaupten. Er schloss 2,17 Prozent höher auf 24 995,11 Punkten. Knapp zwei Drittel der Einbußen des Corona-Crash hat der Dow mittlerweile wieder aufgeholt.

ASIEN: - GEMISCHT - In Asien tendieren die Börsen am Mittwoch uneinheitlich. Während es in Japan bergauf geht, liegen die Indizes in China und Hongkong leicht im Minus.

^

DAX 1,00% 11.504,65

XDAX 0,56% 11.460,86

EuroSTOXX 50 0,94% 2.999,22

Stoxx50 0,17% 2.881,88



DJIA 2,17% 24.995,11

S&P 500 1,23% 2.991,77

NASDAQ 100 -0,26% 9.389,98

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future -0,08% 172,16

°



DEVISEN:



^

Euro/USD -0,23% 1,0957

USD/Yen -0,01% 107,54

Euro/Yen -0,23% 117,83

°



ROHÖL:



^

Brent 36,01 -0,44 USD

WTI 34,16 -0,55 USD

°



