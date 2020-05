Wohnimmobilien sind bei den Investoren noch immer hoch im Kurs. Eine einfache Methode für kleinere Geldbörsen in das Betongold zu investieren, bietet ein Engagement in Immobilien-Aktien wie jene der Gesellschaft Deutsche Wohnen. Die Aktie ist jedoch seit dem Corona-Tief schon sehr gut gelaufen und weist ein erwartetes 2020er KGV von 23,44 aus. Dennoch hat der Wert noch Fantasie, nachdem die Gesellschaft im Übernahmefokus von Vonovia steht und zusätzlich als Kandidat für den Aufstieg in den Dax gehandelt wird. So müssen beispielsweise Indexfonds im Falle einer Aufnahme dieser Immo-Aktie in den Dax den Wert nachkaufen. Auch Vonovias organisches Wachstum in Deutschland ist ausgereizt, wodurch der Immo-Riese hauptsächlich durch Zukäufe wachsen kann. Der Immobilienbestand von Deutsche Wohnen liegt zu 70% in Berlin wo der Mietendeckel und weitere Diskussionen über die Rekommunalisierung von Wohnungsbeständen den Kurs zurückhalten. . Zum Chart .

In den letzten Handelstagen konnte der Aktienkurs jenen wichtigen Widerstand bei 39,00 Euro überwinden, der in der Vergangenheit mehrmals als Unterstützungsbereich in Erscheinung getreten ist. Vom 39,00 Euro Level aus kann der Weg zu den Marken 44,00 Euro und 44, 55 Euro in Angriff genommen werden. Das Analysehaus RBC sieht den fairen Wert bei 44,00 Euro, was mit einem Potential von 10 % gleichzusetzen ist. Bevor das All Time High erreicht wird, ist das Ausbilden einer Seitwärtsrange zwischen 39,00 und 43,00 Euro auch wahrscheinlich. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die phänomenale Rally aus dem Corona-Tief Mitte März bis zum All Time High fortsetzt. In diesem Szenario konnte die Distanz, ausgehend vom Tief bei 28,00 Euro, bis zum gestrigen Schlusskurs bei 40,16 Euro ohne große Rücksetzer zurückgelegt werden.Trotz der Stabilität der Einnahmen und einem Beta bei 0,48 in Bezug zum Eurostoxx 600 verlor der Wert im Corona Sell Off erstaunliche 30 %. Anzumerken ist, dass das Corona-Tief nur unwesentlich unter einem partiellen Tief im August 2019 liegt. In diesem Augusttief manifestierte sich die Unsicherheit im Bezug auf die realwirtschaftliche Ausprägung der investorenfeindlichen Überlegungen hinsichtlich der Einführung eines Mietendeckels bis hin zur Maßnahme der Enteignung großer Immobilieninvestoren.