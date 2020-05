Goldaktien weltweit sehr schwach

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Flüchtlingsbezogenen Ausgaben erhöhen sich 2019 auf 23,1 Mrd Euro. Seit 2016 summieren sich die Ausgaben auf 87,3 Mrd Euro, was bei 2 Mio Flüchtlingen 43.650 Euro/Flüchtling oder monatlich etwa 1.100 Euro/Flüchtling entspricht.Das Welternährungsprogramm, das ein Gesamtbudget von jährlich 6 Mrd $ hat, hat kürzlich die Hilfe für die verhungernde Bevölkerung im Jemen wegen einer kritischen Finanzierungslücke um die Hälfte gekürzt https://www.tagesschau.de/ausland/welternaehrungsprogamm-jemen-101.html.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis fällt der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar (aktueller Preis 50.008 Euro/kg, Vortag 51.031 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 17,03 $/oz, Vortag 17,45 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 811 $/oz, Vortag 837 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.880 $/oz, Vortag 1.954 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis verliert (aktueller Preis 35,91 $/barrel, Vortag 36,19 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 4,3 % oder 5,4 auf 118,9 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Barrick 7,6 %, B2 Gold 7,0 % und Franco-Nevada 6,4 %. Bei den kleineren Werten brechen Vista 17,5 %, Midas 13,2 % und Novagold 11,5 % ein. Northern Dynasty befestigt sich um 3,9 %. Bei den Silberwerten fallen Santacruz 11,5 %, Aurcana 9,2 % und Pan American 8,3 %. Metallic steigen 7,9 % und New Pacific 5,3 %.