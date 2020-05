Darauf sollte man im DAX nach dem bullishen Ausbruch nun achten

Die aktuelle Woche knüpft nahtlos an die vorangegangenen an. Die steigenden Kurse werden unverändert mit der Hoffnung auf eine schnelle konjunkturelle Erholung begründet. Und der ifo-Geschäftsklimaindex lieferte vorgestern die passenden Daten dazu, zumindest auf den ersten Blick. So erholte sich der Frühindikator für die deutsche Wirtschaft von seinem Tief und stieg im Mai auf 79,5 Punkte, von 74,2 Zählern im April.