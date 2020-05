Gröschls Mittwochskommentar: 22/2020

Endlich ist in den vergangen Tagen auch in Österreich wieder einmal etwas passiert, das unser kleines Land ein bisserl dorthin positioniert, wo wir uns gewöhnlich hindenken. Nein, keine Sorge, wir haben nicht Fußball gespielt! :-) Aber fast… Ist ein guter Teil der Welt nach wie vor doch etwas aufgeregt, ob der sich nur langsam einschleifendenden Covid-19 Infektionen, gehen die Uhren hierzulande schon wieder ein bisserl normaler, aber es gibt sie natürlich die Vorschläge und Vorschriften. Besonders liebgewonnen haben wir zum Beispiel den Babyelefanten als Social Distancing Measurement, weniger gut gefallen uns dafür die Regeln beim Wirtn. Zum einen, weil das mit dem Masken tragen beim Reinkommen - und zwar nur dann - sich vielen in der finalen Sinnhaftigkeit nicht ganz erschließt und zum anderen, weil wir ein Volk der Hockenbleiber sind und ungern nachhaus gehen, bevor´s wirklich echt nicht mehr geht.

Aber das gilt anscheinend nicht nur für den Bevölkerungsdurchschnitt, auch unser Herr Bundespräsident tut sich offensichtlich ein bisserl schwer, die von seiner Regierung beschlossen Maßnahmen umzusetzen, wurde er doch unlängst nach 24h in einem Schanigarten (Gastgarten ;-)) in der Wiener Innenstadt beim Plaudern ertappt. :-) Nun ist er ein progressiver Grüner, also muss man ihm wohl ein bisserl einen Hang zum Anarchismus zugestehen, vielleicht wollte er aber auch ein Zeichen setzten, dass selbst der erste Mann im Staat die lokale Gastronomie quasi bis in die Illegalität zu unterstützen bereit ist (weil eigentlich ist er ja als WU-Professor dem Wirtschaftsflügel der Grünen zuzurechnen) oder aber er hat sich, wie er selbst sagt, einfach nur verplaudert.

So herzig ist Österreich! :-) Der Bundespräsident sitzt in aller Öffentlichkeit offensichtlich nur mittelmäßig bewacht vom österreichischen Secret Service mitten in der Nacht, deutlich nach der Polizeistunde, mit einem G´spritzen (?) in Wien auf der Gasse und plaudert. Wenn also hier die Welt nicht noch in Ordnung ist, wo bitte dann! Eigentlich dürfte es wirklich schwer werden, das Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF), wohl eines der wichtigsten EU Institutionen, aus Reading im Vereinigten Königreich nicht nach Österreich zu verlegen, weil das tät wirklich zu uns passen! :-)