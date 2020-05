Carmignac lädt zur Web-Konferenz | Freitag um 15.00 Uhr

Freitag, 29. Mai 2020, um 15.00 Uhr MEZ

Live Web-Konferenz mit Gergely Majoros auf Deutsch

In den letzten zwei Monaten haben wir unsere wöchentlichen Markteinblicke geteilt, um Sie in dieser Ausnahmesituation zu begleiten. Es ist uns ein Anliegen, Sie auch weiterhin über unsere Analyse der Situation und die Umsetzung der Anlagestrategie in unseren Hauptfonds auf dem Laufenden zu halten.