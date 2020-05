Neue, positive Bohrergebnisse von der gewaltigen Neuentdeckung Hemi des australischen Goldexplorers De Grey Mining (ASX DEG / WKN 633879). Diesmal von der Goldzone Aquila!

Hemi liegt in nur 60 Kilometer Entfernung zum Hafen Port Hedland in Western Australia, einem wichtigen Umschlage Platz für Rohstoffe. Es handelt sich nach Ansicht von De Grey um eine bedeutende Goldentdeckung einer Art, die bislang in der Region Pilbara nicht bekannt war. Und ein solcher Umfang von Mineralisierung wurde bislang auf dem Mallina-Projekt des Unternehmens, das bereits über eine Ressource von rund 2,2 Mio. Unzen Gold verfügt, auch noch nicht entdeckt.