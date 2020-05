FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholungsrally im Dax setzt sich auch am Mittwoch fort: Der deutsche Leitindex gewann in der ersten Handelsstunde 0,74 Prozent auf 11 589,80 Punkte. Seit dem kleineren Rückschlag am vergangenen Freitag rannte der Dax inzwischen bereits wieder um mehr als sechseinhalb Prozent nach oben. Er schloss damit im Chart eine große Kurslücke, die er im Corona-Crash Anfang März aufgerissen hatte.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte gab hingegen zur Wochenmitte um 0,43 Prozent auf 25 336,36 Zähler nach, während der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone 0,7 Prozent gewann.