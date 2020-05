Aktuell zeigt die Aktie von LPKF Laser keine großen Reaktionen auf die gestern Abend veröffentlichten News, dass sich Großaktionär Bantleon von der Beteiligung an LPKF trennen will. Indikationen für den SDAX-notierten Anteilschein des Unternehmens aus Garbsen bei Hannover notieren am Mittwochmorgen bei 23,10/23,30 Euro kurz vor dem Start des heutigen XETRA-Handels. Gestern hatte die LPKF Laser Aktie diesen bei 23,30 Euro leicht im ...