Unidevice stockt Kredit auf - Gewinn steigt

Unidevice hat von der Oldenburgischen Landesbank eine höhere Kreditlinie zur Verfügung gestellt bekommen. Lag diese bisher bei 5 Millionen Euro, so kann das Unternehmen nun auf 8 Millionen Euro zurück greifen. Die erhöhte Kreditlinie sei „zinsgünstig”, so Unidevice am Mittwoch, und werde „das weitere Wachstum erheblich fördern”, heißt es vonseiten der Gesellschaft.„Die zusätzliche Liquidität wird das weitere ...