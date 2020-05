MPH Health Care steigert Net Asset Value je Aktie

MPH Health Care hat am Mittwoch die finalen Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt. Der Gewinn des Unternehmens aus Berlin ist von 37,02 Millionen Euro auf 11,08 Millionen Euro gefallen. Dagegen konnte die Beteiligungs-Gesellschaft ihren Net Asset Value je MPH Health Care Aktie von 6,29 Euro auf 6,34 Euro steigern. Das Eigenkapital beziffert der Konzern auf mehr als 269 Millionen Euro per Jahresende 2019.Die ordentliche ...