Bei PharmaSGP steht ein Börsengang an. Das Unternehmen aus Gräfeling will in diesem Jahr an den regulierten Markt (Prime Standard) in Frankfurt gehen.Die Holding ist im Bereich der chemiefreien und nicht rezeptpflichtigen Arzneien aktiv. In Deutschland ist PharmaSGP unter anderem mit den Marken Rubaxx (Rheuma) und Restaxil (neuralgische Schmerzen) auf dem Markt. Im Portfolio der Gesellschaft befinden sich auch Produkte gegen ...